Kommentar: Die Probleme fangen beim VfB jetzt erst an

Lange hatte es sich nach der Niederlage gegen Union Berlin angedeutet, um 17.39 Uhr war es offiziell so weit: Pellegrino Matarazzos Zeit beim VfB Stuttgart ist nach 100 Pflichtspielen beendet. Die Entscheidung ist konsequent, da alle Lösungsansätze, die der Trainer in den vergangenen Wochen aufbot, ohne Wirkung versandeten.

Egal ob Spiel und Spaß oder liebevolle Strenge, zum ersten Saisonsieg konnte er seine Schützlinge nicht treiben. So branchenüblich und nachvollziehbar die Entscheidung auch ist, so groß ist auch die Frage, wie es nun besser werden soll. In ihren Abschiedsworten ließen die Bosse durchklingen, wie schwer ihnen die Trennung vom Aufstiegstrainer gefallen ist, doch hoffen sie darauf, durch diese Veränderung „eine Trendwende herbeizuführen“.

Nachfolgersuche wird nicht einfach

Und genau hier wird es kompliziert. Das Freistellen eines Übungsleiters ist das eine, einen besseren Nachfolger zu präsentieren die andere Seite des Geschäfts. Dass der VfB eine Aura-Lösung a la Xabi Alonso aus dem Hut zaubert, die allein durch Anwesenheit Euphorie entfacht, ist nicht wahrscheinlich. Egal ob Adi Hütter, Domenico Tedesco oder selbst ein Ex-Bundestrainer wie Joachim Löw – allen Trainern haftet ein frischer Makel des Scheiterns an.

Die verunsicherte Truppe braucht schleunigst einen Motivator, der Ergebnisse liefert. Doch der Markt ist ausgedünnt. Es bleibt zu hoffen, dass die offiziellen Worte „bezüglich eines Nachfolgers wurde noch keine Entscheidung getroffen“, nicht stimmen und längst Gespräche mit einem Bessermacher geführt wurden.