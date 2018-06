Die Mathematik des Fußballs oder wo Sepp Herberger irrte

Kommen wir zu der doch wohl einzig wirklich relevanten Frage, nämlich ob Deutschland in diesem Jahr Weltmeister wird und ob man das wirklich mit mathematischen Mitteln bestimmen kann, wie zum Beispiel der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Zunächst einmal die gute Nachricht: Geht es nach dem Dortmunder Physiker Metin Tolan, dann wird Deutschland mit einer Wahrscheinlichkeit von 20,33 Prozent Weltmeister.Klingt prima – doch wie kommt er zu dieser Zahl? Bei Tolans Vorhersage handelt es sich in erster Linie um die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Spielergebnis. Dabei geht er zunächst von der ungewöhnlichen Prämisse aus, dass eine Fußballmannschaft im Prinzip nicht anderes als eine radioaktive Quelle ist. Mit dem Unterschied, dass sie eben keine Strahlung emittiert, sondern Tore. Und wie beim radioaktiven Zerfall wird die Verteilung der Anzahl der Spiele, bei denen eine gewisse Anzahl von k Toren geschossen wird, durch die sogenannte Poisson-Verteilung widergegeben. Die Kurve einer solchen Verteilung beginnt immer bei einem festgelegten Wert, erreicht ein Maximum und fällt schließlich wieder ab. Beim Fußball liegt das Maximum ungefähr bei der mittleren Anzahl der Tore; laut Tolan sind das in der Fußball-Bundesliga durchschnittlich 3 Tore pro Spiel.

Für seine WM-Vorhersage ermittelte der Physiker zunächst die mittlere Toranzahl jeder Mannschaft und ließ dann per Zufallszahlengenerator mit der Poisson-Verteilung für jede Partie eine Zahl von Toren berechnen, die eine Mannschaft und ihre Gegner erzielen. So kann eine komplette WM mit Vorrundenspiele, Achtel-, Viertel- und Halbfinalspielen wie auch das Finale vom Computer durch„gespielt“ werden – Verlängerung und Elfmeterschießen inklusive!

Wie man den Zufall eliminiert

Doch mit einem einmaligen Simulieren ist es nicht getan – schließlich hat anfangs der Zufall bei der Poisson-Verteilung kräftig mitgeholfen. Damit dieser Effekt vernachlässigbar(er) wird, muss das Turnier oft simuliert werden, am besten so an die 100.000 Mal. Wenn Metin Tolan also erklärt, dass Deutschland mit einer Wahrscheinlichkeit von 20,33 Prozent Weltmeister wird, dann bedeutet das, dass die deutsche Mannschaft bei den Simulationen 20.330 Mal als Sieger hervorging.

Ein kleines Problem gibt es allerdings noch bei dieser Simulation, räumt der Physiker ein: Bei diesem Modell handelt es sich um ein reines Offensivmodell. Das heißt: „Die Spielstärke einer Mannschaft wird ausschließlich durch die Fähigkeit definiert, ein Tor zu erzielen, nicht eines zu verhindern.“

Eine 17-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Nationalmannschaft den Titel holt, haben dagegen Berliner Wissenschaftler berechnet und führen weiter aus, dass der Fußball-Weltmeister 2014 mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent entweder aus Brasilien, Argentinien, Deutschland oder Spanien kommt. Grundlage dieser Simulation sind statistische Daten wie etwa den Leistungsindikatoren der FIFA und dem Marktwert der einzelnen Spieler.

Diese unterschiedlichen Zahlen zeigen, dass es wohl doch nicht so einfach ist, mit der Vorhersage von Fußballergebnissen und WM-Titelsieger. Zu viele Faktoren und Variablen spielen eine wichtige Rolle und sorgen dafür, dass der Fußball spannend und faszinierend bleibt. Halten wir es doch einfach mit Englands Stürmer-Legende Gary Lineker: „Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen.“