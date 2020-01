Die Mannschaftswerdung der Towerstars

An den Namen Sezemsky haben Fans der Ravensburg Towerstars gute Erinnerungen. Simon Sezemsky kam 2013 zu den Ravensburgern, wurde zum Leistungsträger und zog dann weiter zu den Augsburger Panthern in die DEL. Mittlerweile ist der 26-Jährige auch Nationalspieler. Ab der kommenden Saison gibt es nach SZ-Informationen wieder einen Sezemsky bei den Towerstars. Der 17-jährige Tim Sezemsky macht es seinem großen Bruder nach. Der junge Verteidiger wechselt im Sommer aus der Augsburger DNL-Mannschaft zu den Ravensburgern in die DEL2. (tk)