Die Leichtigkeit der Idylle: Wie der VfB Stuttgart die Ruhe des Allgäus zur Vorbereitung nutzt

Im idyllischen Allgäu macht sich der VfB Stuttgart fit für die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. Weit weg von der Aufregung in der baden-württembergischen Landeshauptstadt will die Mannschaft die Grundlagen für die Mission Klassenerhalt schaffen.

Eineinhalb überaus friedliche und harmonische Trainingsstunden sind an diesem späten Donnerstagvormittag schon vorbei, da fliegt plötzlich Pellegrino Matarazzos Trillerpfeife im hohen Bogen über den Platz. Schimpfend und gestikulierend dreht der VfB-Trainer ab, entfernt sich ein paar Meter vom abgesteckten Feld, auf dem seine Profis gerade gegeneinander spielen, und dreht eine kleine Runde. Als er einige Sekunden später wieder an der Seitenlinie steht – die Pfeife wieder um den Hals –, scheint der Ärger über das aus seiner Sicht ungenügende Aufbauspiel einer der beiden Mannschaften verraucht. Nicht nur bei ihm, sondern auch auf dem Rasen kehrt wieder so etwas wie eine allgemeine, konzentrierte Andacht ein, in der sich die Stuttgarter bis dahin befunden hatten. Es scheint, als wäre es im beschaulichen Weiler im Allgäu auch gar nicht anders möglich, als in aller Ruhe eine Vorbereitungswoche zu verbringen. Der Stuttgarter Kessel ist hier, bei all der wohltuenden Frischluft, ganz weit weg. Bis zum Schluss der Einheit bleibt Matarazzos Pfeife wieder da, wo sie auch vor dem kleinen Wutausbruch war.

Torhüter Florian Müller mit klarer Ansage

Zwischen zwei Vorbereitungsspielen gegen den FC Zürich (am vergangenen Samstag in Friedrichshafen) und dem FC Brentford (am kommenden Samstag wieder in Friedrichshafen) weilt der VfB dort, wo Stürmer Karl-Heinz Riedle aufgewachsen ist und einst eine Weltkarriere startete. Auf dem Platz des bayerischen Landesligisten FV Rot-Weiß Weiler wird trainiert, im nahen Hotel Tannenhof sind die Stuttgarter untergebracht. Die Übersichtlichkeit schätzt auch Torhüter Florian Müller. „Wir haben hier sehr gute Bedingungen. Das Hotel ist super, das Wetter ist überragend, noch habe ich keine einzige Wolke gesehen“, sagt der 24-Jährige, der sich in der vergangenen Saison als Stammkraft zwischen den Pfosten etabliert hat. Auch wenn es immer mal wieder Kritik am Nachfolger des zu Borussia Dortmund gewechselten Gregor Kobel gab, scheint er frei von Selbstzweifeln: „Ich will Verantwortung übernehmen. Ich bin die Nummer 1. Ich fühle mich körperlich gut, bin in guter Form.“ Er wolle mit seiner Erfahrung jungen Spielern helfen. Noch jüngeren hätte als Formulierung auch gepasst, denn Müller selbst hat auch noch den Großteil seiner Karriere vor sich.

Fans auf der Jagd nach Selfies

Bei der Trainingseinheit wirkt Müller locker, aber auch fokussiert. Als Matarazzo die Pfeife fliegen lässt, kann er nicht gemeint gewesen sein, denn in diesem Moment ist er Teil einer Extraübung abseits des Spielfelds. Unter Beobachtung ist er natürlich trotzdem – sowohl von zahlreichen Betreuern in VfB-Trainingskleidung, als auch von den Fans, die den Weg nach Weiler auf sich genommen haben und auf der Dachterrasse fotografieren und fachsimpeln. Geduldig wartet eine ganze Traube von Anhängern nach der zweistündigen Einheit darauf, dass Spieler ans Absperrgitter kommen, um Autogrammwünsche zu erfüllen oder Fotos zu machen. Wer sich ein bisschen auskennt, passt die Mannschaft auf dem kurzen Weg zum Hotel in einer Seitenstraße ab, macht Selfies und plaudert ein bisschen über Fußball. Bereitwillig bleiben die Spieler stehen und lächeln. So geht gelebte Nähe zur Basis. Auch das scheint im Allgäu leicht zu fallen.

Ganz und gar nicht leicht dürfte die kommende Saison für den VfB Stuttgart werden. Das weiß auch Florian Müller. „Das Ziel ist der Klassenerhalt, wie letztes Jahr auch“, sagt er. Helfen könnte die Erfahrung des jüngsten Abstiegskampfs. „Das kann eine Truppe zusammenschweißen. Dieses Gefühl müssen wir mitnehmen“, sagt der VfB-Torwart. Gleichzeitig müsse die Mannschaft auf schwierige Phasen gefasst sein. „Wir müssen im Hinterkopf haben, wie es auch laufen kann. Das muss jedem bewusst sein, das ist auch jedem bewusst.“ Müller verströmt aber auch Zuversicht, dass das nächste Jahr gut werden kann – ob nun mit oder ohne Topstürmer Sasa Kalajdzic, dessen Zukunft das große Thema auf der Dachterrasse in Weiler ist. „Wir arbeiten sehr intensiv, sehr hart. Die Mannschaft gibt Gas. Genau so muss es sein“, sagt Müller.