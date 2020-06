Die Legende macht weiter: Buffon verlängert bei Juve

Von Schwäbische Zeitung und Deutsche Presse-Agentur

In Eschenz im Schweizer Kanton Thurgau und unweit des Bodensees, sind am Sonntag drei tote Deutsche gefunden worden, darunter zwei Kinder. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Tötungsdelikt aus, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte.

Laut übereinstimmenden Medienberichten von SWR und Südkurier wird ein fremder Täter derzeit weitgehend ausgeschlossen. Das spricht möglicherweise für einen erweiterten Suizid als Hintergrund der Tat.