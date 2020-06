Die Fußballmacht aus München feiert den achten Titel in Serie – mit viel Musik und an Einzeltischen. Auf so viele Titel in Folge kommt in anderen europäischen Ligen nur Juventus Turin.

plus Mit Schwäbische Plus weiterlesen Dieser Inhalt steht exklusiv für unsere Plus-Abonnenten zur Verfügung. So erhalten Sie unbegrenzten Zugriff zu allen Inhalten: Jetzt für 0,99 € testen Sie sind bereits Plus-Abonnent?

Hier einloggen