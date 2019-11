Die Fans wollen begeistert werden

Während in den Bahnhofsarkaden Anfang Dezember ein neues Geschäft eröffnet, ist in der Marktstraße eine Ladenflächen freigeworden.

Die „Schwäbische Zeitung“ gibt regelmäßig einen Überblick über den Stand der Leerstände in der Leutkircher Innenstadt, zuletzt Ende August. Seither hat sich einiges getan.

In den seit dem Rückzug des Filialisten „Miller&Monroe“ leerstehenden Gewerbeflächen in den Bahnhofsarkaden tut sich etwas: Am Montagvormittag war die Beleuchtung eingeschaltet und Handwerker arbeiteten in den Räumen.