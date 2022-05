Die Explosion von Toni Kroos war längst überfällig

„Ausbruch war nur die logische Entwicklung.“ (Von Felix Alex)

Dass sich bei Toni Kroos in den vergangenen Jahren viel Frust aufgestaut hat angesichts all der Kritik, die ihm aus Deutschland entgegenschlug, ist absolut nachvollziehbar. Trotz aller Qualitäten und Erfolge wurde er in seiner Heimat als Querpass-Toni verspottet, beim FC Bayern nicht genug wertgeschätzt und verkauft und in der Nationalmannschaft stets kritisch beäugt. Das hinterlässt Spuren. Dass er all seinen Unmut aber nun nach dem nächsten großen Triumph in der Königsklasse an einem ZDF-Reporter rauslies, ist unwürdig und wenig souverän.

Natürlich, auch wenn Interviews zum Geschäft Profifußball dazugehören, müssen sich die Spieler sicher nicht alles gefallen. Aber ein Reporter ist nicht dafür da, um vor den Siegern auf die Knie zu gehen und sie lobzupreisen. Kritisches Nachhaken ist wesentlicher Bestandteil des Journalismus – auch in der Sportberichterstattung. Die Fragen von Nils Kaben waren vielleicht unglücklich und auch etwas provokativ – aber keinesfalls unangemessen. Die dünnhäutige Reaktion von Toni Kroos war es hingegen schon.

Fest steht: Einen Gefallen hat er sich auf jeden Fall mit seinem Interview-Abbruch nicht gemacht. Wieder einmal rücken damit seine Erfolge in Deutschland in den Hintergrund, stattdessen wird ausgiebig über seine dünnhäutige Reaktion diskutiert. Vor allem aber hat Kroos genau das vermissen lassen, was er selbst so sehr ihm gegenüber vermisst: Respekt.

„Reaktion war unwürdig und unangemessen.“ (Von Martin Deck)

