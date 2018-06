Gold in der Alpinen Kombination war die neunte WM-Medaille in der Karriere von Tina Maze. Nur drei Frauen sind noch besser. An der Spitze liegt die deutsche Christel Cranz mit zwölf WM-Plaketten.

PlatzNameNationalitätWM-Medaillen1.Christel CranzDeutschland122.Marielle GoitschelFrankreich11Anja PärsonSchweden114.Hanni WenzelLiechtenstein9Annemarie Moser-PröllÖsterreich9Tina Maze*Slowenien9

* noch aktiv

WM-Terminkalender

WM-Venues

Infos über die WM-Strecken

WM-Disziplinen

Athletenporträts bei deutscherskiverband.de