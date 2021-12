Die Duelle der deutschen Skispringer in Oberstdorf

Sechs deutsche Skispringer haben sich für das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf qualifiziert. Nur Olympiasieger Andreas Wellinger verpasste die Qualifikation als 51. ganz knapp.

Am 29. Dezember (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) treten die deutschen Athleten wie gewohnt in K.o.-Duellen an. Wer springt gegen wen?

Ein Überblick:

Karl Geiger (2/Oberstdorf) - Viktor Polasek (49/Tschechien)

Markus Eisenbichler (6/Siegsdorf) - Mackenzie Boyd-Clowes (45/Kanada)

Severin Freund (9/Rastbüchl) - Roman Trofimow (42/Russland)

Pius Paschke (17/Kiefersfelden) - Philipp Aschenwald (34/Österreich)

Constantin Schmid (20/Oberaudorf) - Yukiya Sato (31/Japan)

Stephan Leyhe (38/Willingen) - Jakub Wolny (13/Polen)

© dpa-infocom, dpa:211228-99-527463/2

Homepage der Vierschanzentournee

Alle Tourneesieger

Tournee-Nachrichten

Stand im Gesamtweltcup

Fis-Profil Karl Geiger

Fis-Profil Ryoyu Kobayashi

Fis-Profil Halvor Egner Granerud

Fis-Profil Markus Eisenbichler

Fis-Profil Kamil Stoch