Die bereits feststehenden Diamond-League-Sieger

Zürich (dpa) - 20 von 32 Gesamtsiegern in der lukrativen Diamond League der Leichtathleten stehen nach dem Meeting von Zürich fest. Dazu zählen mit Speerwerferin Christina Obergföll und Stabhochspringerin Silke Spiegelburg erstmals auch zwei Deutsche.

Die fehlenden 12 Sieger des mit 40 000 Dollar und einem wertvollen Pokal prämierten „Diamond Race“ werden am kommenden Freitag (16. September) beim zweiten Finale der Serie in Brüssel ermittelt. Diskuswerferin Nadine Müller führt ihre Wertung vor diesem letzten Wettkampf an.

Die feststehenden Sieger:

Männer:DisziplinName100 Meter:Asafa Powell (Jamaika)400 Meter:Kirani James (Grenada)1500 Meter:Nixon Chepseba ( Kenia )110 m Hürden:Dayron Robles (Kuba)3000 m Hindernis:Paul Koech (Kenia)Hochsprung:Jesse Williams (USA)Weitsprung:Mitchell Watt (Australien)Dreisprung:Phillips Idowu (Großbritannien)Kugelstoßen:Dylan Armstrong (Kanada)Diskuswurf:Virgilijus Alekna (Litauen)Frauen:DisziplinName200 Meter:Carmelita Jeter (USA)400 Meter:Amantle Montsho (Botswana)800 Meter:Jennifer Meadows (Großbritannien)5000 Meter:Vivian Cheruiyot (Kenia)400 m Hürden:Kaliese Spencer (Jamaika)Hochsprung:Blanka Vlasic (Kroatien)Stabhochsprung:Silke Spiegelburg (Leverkusen)Weitsprung:Brittney Reese (USA)Kugelstoßen:Valerie Adams (Neuseeland)Speerwurf:Christina Obergföll (Offenburg)

