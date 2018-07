DHB-Trainer Brand unzufrieden mit Casting-Show

Hamm (dpa) - Mit nachdenklicher Miene kommentierte Handball-Bundestrainer Heiner Brand die beiden Vorstellungen seiner Profis gegen Weißrussland. Die finale Casting-Show sollte ihm letzte Aufschlüsse für die Benennung seines vorläufigen EM-Aufgebots Mitte Dezember geben.

„Das war nicht flüssig, nicht geduldig genug“, monierte er trotz der deutlichen Erfolge in Münster (28:20) und in Hamm (36:24). Doch zumindest in einer Hinsicht schöpfte Brand Mut für die Endrunde vom 19. bis 31. Januar in Österreich: „Die Jungs haben erkannt, dass sie sich viele Dinge hart erarbeiten müssen. Das ist gut so. Schließlich haben wir keinen Narcisse und keinen Karabatic.“

Von Ausnahmekönnern wie den beiden französischen Superstars kann der Erfolgscoach derzeit nur träumen. Zwar wird er in der verbleibenden Vorbereitungszeit mit vier weiteren Testspielen zu Beginn des neuen Jahres intensiv an der Verbesserung der Spielkultur arbeiten, die erkennbaren Defizite aber bis zum Turnierstart nicht vollends beseitigen können. Deshalb sind die vielbeschworenen deutschen Tugenden gefragter denn je.

Auf die vielen Fragen nach der anstehenden Zusammenstellung seines vorläufigen EM-Aufgebots antwortete Brand mit einem müden Lächeln. Die vielen leidvollen Erfahrungen mit Verletzungen von Leistungsträgern kurz vor dem Start wichtiger Turniere haben ihn gelehrt, sich alle Optionen offen zu halten. Nicht zuletzt deshalb wird er bis zum 14. Dezember - dem letzten Tag seiner Nominierungsfrist - warten, ehe er die Namen seiner Auserwählten verrät. Das macht Sinn: Schließlich hängt viel davon ab, ob in Münster und Hamm fehlende EM-Kandidaten wie Michael Kraus, Sebastian Preiß (beide Lemgo) oder Sven-Sören Christophersen (Wetzlar) bis dahin wieder fit sind. „Ich bin zuversichtlich, dass es in diesen Fällen noch klappt“, sagte Brand.

Weitere personelle Rückschläge wären kaum zu verkraften. Vor allem der für den Langzeitverletzen Pascal Hens (Hamburg) auf der Königsposition im linken Rückraum gesetzte Lars Kaufmann gehört bis zum ersten EM-Spiel am 19. Januar gegen Polen in Innsbruck eigentlich in Watte gepackt. Denn der wurfgewaltigste Nationalspieler hat sich in den letzten Monaten prächtig entwickelt und strotzt vor Selbstvertrauen. Den Empfehlungen, dass er in den kommenden Bundesliga-Spielen jedes Verletzungsrisiko meiden möge, kann Kaufmann wenig abgewinnen: „Wenn man sich darüber Gedanken macht, passiert erst recht etwas.“

Immerhin zwölf Treffer steuerte der Hüne aus Göppingen zu beiden Siegen gegen Weißrussland bei und war damit einer der Gewinner des EM-Castings. Die positive Entwicklung seines Schützlings, der sich mehr und mehr als Teamplayer profiliert und seine vorschnellen Abschlüsse auf ein Minimum reduziert hat, bereitet Brand besondere Genugtuung: „Er macht mir sehr viel Spaß. Am Anfang haben mich doch viele belächelt, wie ich so bekloppt sein konnte, ihn dazu zu holen.“