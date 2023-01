DHB-Team verliert WM-Test gegen Island

Die deutschen Handballer haben im vorletzten Härtetest vor der Weltmeisterschaft einen Sieg verschenkt. Die über weite Strecken dominierende DHB-Auswahl unterlag in Bremen dem EM-Sechsten Island mit 30:31 (18:14).

Vor 8872 Zuschauern in der ausverkauften ÖVB-Arena waren Kapitän Johannes Golla und Spielmacher Juri Knorr mit jeweils sechs Toren beste Werfer für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason, für den es das erste Duell mit seinem Heimatland war.

Am Sonntag (15.30 Uhr/ZDF.de) treffen beide Teams in Hannover zur WM-Generalprobe erneut aufeinander. Bei der am kommenden Mittwoch beginnenden Endrunde in Polen und Schweden spielt die deutsche Mannschaft in der Vorrunde gegen Asienmeister Katar, Serbien und Algerien.

© dpa-infocom, dpa:230107-99-137991/2