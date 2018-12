DHB-Team startet heiße WM-Vorbereitungsphase

In emotionaler Hochstimmung traf das Nationalmannschaftsquartett vom THW Kiel nach dem 31:28-Sieg im Bundesliga-Kracher gegen die Rhein-Neckar Löwen beim WM-Lehrgang der deutschen Handball-Auswahl in Barsinghausen ein.

„Jetzt habe ich richtig Bock auf die WM“, sagte THW-Kreisläufer Hendrik Pekeler zum Start in die heiße Phase der Vorbereitung auf das Heim-Turnier vom 10. bis 27. Januar. „Ich freue mich wahnsinnig auf die WM. Ich glaube, dass wir als Spieler noch gar nicht begreifen können, was uns da bevorsteht. Natürlich habe ich die Bilder von 2007 im Kopf und natürlich wollen wir das nach Möglichkeit wiederholen.“

Auch Kiels Torwart Andreas Wolff, der im Topduell zwischen dem Rekordmeister und dem Pokalsieger aus Mannheim nur bei einem Siebenmeter zwischen die Pfosten durfte, ist heiß auf die Endrunde. „Wir müssen die Welle, auf der wir 2016 geritten sind, erwischen“, sagte Wolff.

Vor drei Jahren hatte er mit einer Weltklasseleistung erheblichen Anteil am sensationellen EM-Triumph der DHB-Auswahl. In die WM geht der 27-Jährige als Nummer eins und mit großen Vorsätzen. „Ich bin überzeugt, dass wir das Halbfinale erreichen können“, sagte Wolff. „Die Qualität dafür haben wir.“

Viel wird auf das Zusammenspiel zwischen ihm und seinen Kieler Teamkollegen Pekeler und Patrick Wincek, die gemeinsam mit Finn Lemke den Innenblock in der Abwehr stellen, ankommen. Der 2,10 Meter große Hüne von der MT Melsungen, der bei der EM 2018 zunächst nicht berücksichtigt worden war, meldete sich nach einer kurz vor Weihnachten erlittenen Innenbandzerrung beim 26:24 im Hessen-Derby gegen die HSG Wetzlar rechtzeitig fit und wird definitiv dabei sein.

„Mit Pekeler und Wincek haben wir ein eingespieltes Duo, was für uns einen Vorteil darstellt, den wir nutzen wollen. Und mit Lemke haben wir einen emotionalen Leader auf dem Parkett und einen sehr verständnisvollen Teamplayer außerhalb des Parketts. Das ist eine sehr starke Mischung“, sagte Bundestrainer Christian Prokop und legte sich fest: „Die drei werden das Herzstück unserer Abwehr bilden.“

Bis zum Sonntag wird Prokop mit seinen 18 Auserwählten, von denen er vor dem WM-Auftakt am 10. Januar gegen Korea noch zwei aussortieren muss, am Feinschliff arbeiten. Nach der kurzen Pause über Silvester und Neujahr trifft sich die Mannschaft am 2. Januar in Hamburg zum finalen Lehrgang mit den letzten Test-Länderspielen gegen Tschechien (4. Januar) in Hannover und Argentinien (6. Januar) in Kiel.

„Das taktische Gesamtsystem wird den größten Stellenwert in den verbleibenden Tagen erhalten“, sagte Prokop. Neben dem Einstudieren von zwei Abwehrsystemen steht das Angriffsspiel im Fokus. Dort will der Bundestrainer verschiedene Variationen einüben. „Schaffen wir es, hinten ein bewegliches Bollwerk hinzustellen, das viele Bälle abwehrt und leichte Kontertore ermöglicht, wäre das schon die halbe Miete“, sagte Prokop. „Auf der anderen Seite wird gerade unser Angriffsspiel entscheidend sein. Da dürfen nur sehr wenige technische Fehler gemacht werden.“

Und dann geht es natürlich um das Teambuilding, um bei der WM als verschworene Einheit aufzutreten. „Wir werden uns nicht nur mit Taktik beschäftigen, sondern auch den einen oder anderen Teamabend haben“, kündigte Prokop an. Denn: „Es wird auch wichtig sein, dass wir als Mannschaft zusammen lachen und mal Spaß haben.“

