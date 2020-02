DFB zu Zuschauerausschlüssen: „Immer nur das letzte Mittel“

Das Wichtigste im Überblick Heimkehrer aus Corona-Risikogebieten sollen ihre Kinder nicht mehr in Schulen und Kitas schicken Am Ende des Artikels steht eine Liste mit allen in Frage kommenden Gebieten Bei Symptomen soll erst der Hausarzt oder ein Infotelefon angerufen werden Das Kultusministerium in Baden-Württemberg hat aufgrund der Entwicklungen des Coronavirus eine Mitteilung herausgegeben, nach der Kinder Schulen und Kitas nicht mehr besuchen sollen, wenn sie oder ihre Eltern sich vorher in einem Risikogebiet aufgehalten haben und zum ...