DFB-Vize Koch: Zuschauerausschlüsse das „letzte Mittel“

DFB-Vizepräsident Rainer Koch hält im Fall von Fan-Beleidigungen Zuschauerausschlüsse in deutschen Stadien weiter für möglich.

„Sind Verein und Kurve nicht in der Lage, die Täter an ihrem Handeln zu hindern, bleibt in letzter Konsequenz als letztes Mittel nichts Anderes übrig, als den Block in Gänze zu schließen“, sagte Koch am Dienstag der „Legal Tribune Online“. Auch wenn dabei Unbeteiligte betroffen seien, habe der Schutz der Opfer Vorrang.

Die Beleidigungen gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp in mehreren Stadien der Fußball-Bundesliga am vergangenen Wochenende waren durch eine Strafe gegen die Anhänger von Borussia Dortmund ausgelöst worden. Die BVB-Fans hatten Hopp im Dezember 2019 trotz einer Bewährungsfrist wiederholt beleidigt und waren dafür vergangene Woche mit einem kollektiven Auswärtsbann belegt worden waren.

Der frühere DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte dem DFB-Sportgericht 2017 empfohlen, diese Form der Sanktion nicht mehr auszusprechen. Koch hält die Kritik der Fans an dem Urteil dennoch für „unberechtigt. Es wurde immer klar kommuniziert, dass Zuschauerausschlüsse nicht gänzlich abgeschafft sind“, sagte der Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes.

Koch bestritt auch, dass der DFB gegen rassistische Vorfälle oder Beleidigungen gegen Spieler nicht mit der gleichen Konsequenz vorgehe. „Rassistische oder diskriminierende Vorfällen müssen unnachgiebig verfolgt werden“, sagte er. Der DFB denke daher aktuell über Maßnahmen nach, damit die Schiedsrichter in Zukunft „besser und schneller über etwaige Vorfälle informiert werden, wenn sie diese selbst nicht wahrgenommen haben“, kündigte der 61-Jährige an.

