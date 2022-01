DFB-Team trifft im März auf Rivale Niederlande

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in der ersten Länderspiel-Phase des WM-Jahres 2022 wie erwartet auf die Niederlande.

Die Partie in der EM-Arena von Amsterdam findet am 29. März und damit drei Tage nach dem Jahresauftakt in Sinsheim gegen Israel statt, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. „Ich freue mich sehr, dass der Fahrplan für das WM-Jahr 2022 jetzt steht und wir voll in die Vorbereitung einsteigen können. Ich bin sehr zufrieden mit unserem Programm“, sagte Bundestrainer Hansi Flick. Das Gastspiel bei den ebenfalls bereits für die WM in Katar qualifizierten Niederländern sieht Flick als „guten Gradmesser“.

Auch DFB-Direktor Oliver Bierhoff blickt mit Vorfreude auf den Start des Jahres, das mit dem WM-Turnier in Katar (21. November bis 18. Dezember) endet. „Die Mannschaft wird sich weiterentwickeln, und ich bin mir sicher, dass die Spieler alles dafür tun werden, um den gelungenen Start unter dem neuen Trainerteam mit sieben Siegen aus den ersten sieben Spielen nun auch gegen die großen Fußballnationen zu bestätigen“, sagte Bierhoff. In der Nations League trifft Deutschland 2022 zudem auf Europameister Italien und EM-Finalist England.

© dpa-infocom, dpa:220114-99-706874/2

DFB-Tweet

Mitteilung des DFB

Homepage der Fußball-WM 2022