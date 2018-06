DFB-Team mit leichter Vorrundengruppe

Deutschlands Nachwuchs-Fußballer können auf einen optimalen Start in die U20-WM in Neuseeland spekulieren. Der Mannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wurden in Auckland in der Gruppe F Usbekistan, Honduras und die Fiji-Inseln zugelost.

„Wir sind Favorit in der Gruppe, das ist klar. Wir haben aber haben vor jeden Gegner Respekt insbesondere auch vor den Fidschis“, sagte DFB-Trainer Frank Wormuth. Die WM findet vom 30. Mai bis 7. Juni statt.

Der Coach ist optimistisch, dass sich seine Auswahl in der Gruppenphase behaupten wird. „Auf jeden Fall werden wir mit dieser Gruppe gut ins Turnier starten. Aber das Turnier besteht nicht nur aus der Gruppenphase“, meinte Wormuth. Der Erste und der Zweite aus jeder der sechs Gruppen sowie die vier besten Gruppendritten erreichen das Achtelfinale, in dem auf die DFB-Elf Brasilien warten könnte.

Die aktuelle U20-Mannschaft, die ihre Gruppenspiele in Christchurch austragen wird, hatte sich mit dem Titelgewinn bei der U19-EM im Juli 2014 für die WM qualifiziert. Für den Gruppenrivalen Fiji-Inseln ist das Turnier Neuland. Der Pazifik-Staat nimmt erstmals an einer Junioren-WM teil. Der deutsche Nachwuchs hatte die U20-WM bislang nur 1981 in Australien gewinnen können.

DFB-Homepage

Auslosung FIFA-Homepage