DFB-Team fliegt mit Erdogan im Rucksack nach Russland

Am Dienstag fliegt der Tross des Weltmeisters nach Russland. Vor ihm liegt eine Reise, die im besten Fall mit einer durchgefeierten Nacht vom 15. auf den 16. Juli in Moskau enden soll. Doch vor dem Abflug müssen sich die Verantwortlichen der Nationalmannschaft und die Spieler noch darum sorgen, wie lange sie die Affäre Erdogan, dieses Thema, das nun wirklich nichts mit Fußball zu tun hat, noch begleiten wird.

Nach den Vorkommnissen beim viel zu mühsamen 2:1 (2:0) gegen Saudi-Arabien im letzten WM-Test, das auch sportlich einige Baustellen offenbarte beim Weltmeister, als Ilkay Gündogan von Abertausenden Fans in Leverkusen bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen wurde, fragt man sich rund um den DFB auch, wie sehr Fans und Mannschaft sich entfremdet haben – und ob die Debatten um den Propagandadienst Ilkay Gündogans und Mesut Özils für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan womöglich auch den Zusammenhalt innerhalb der gesamten Nationalmannschaft stören könnten.

Die beiden deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan (l-r) und Mesut Özil posieren zusammen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan für ein Foto. (Foto: Uncredited/Pool Presdential Press Service/AP / DPA)

Vor rund drei Wochen hatten die beiden in Gelsenkirchen geborenen, türkischstämmigen Nationalspieler Gündogan und Özil, in Leverkusen wegen Rücken- und Knieproblemen auf der Bank, in London Erdogan getroffen – und samt signierten Trikots ihrer Vereine Manchester City respektive FC Arsenal Erinnerungsfotos geschossen.

Bierhoffs und Löws Basta verfängt nicht

Seither spaltet das Thema die Fans der deutschen Nationalelf. Gündogan wurde am Freitag selbst bei einer Torchance ausgepfiffen. Eine Ablehnung, die Joachim Löw entsetzte. Seine Geste, die Zuschauer zum Applaudieren zu animieren, verpuffte. Es habe ihn „geschmerzt“, sagte der Bundestrainer, er könne es „schwer nachvollziehen“ Löw erbost: „Was soll Ilkay noch tun? Er hat gesagt: Ich lebe die deutschen Werte, ich identifiziere mich mit Deutschland. Er hat sich der Presse gestellt. Irgendwann ist das Thema auch mal vorbei.“

Auch Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff hatte darum gebeten, „die Spieler nicht auf ewig zu verdammen“.

Doch die Debatten scheinen mit einem einfachen „Basta“ nicht so einfach beendet werden zu können. Die Nationalelf und der DFB nehmen einen dicken Rucksack mit zur WM. „Ich weiß nicht, welche Reaktionen es in Russland noch geben wird“, sagte Löw ratlos. Bis zu 10 000 deutsche Fans werden zu den Vorrundenspielen erwartet. Der Verband habe das „Thema unterschätzt“, sagte DFL-Präsident Reinhard Rauball der „BamS“.

Aus seiner Sicht habe der „erhebliche Unmut“ der Anhänger angesichts der unzureichenden Reaktion der Beteiligten „eher noch zugenommen“. Der BVB-Präsident weiter: „Meine Sorge ist es, dass es ansonsten dauerhaften Schaden bei beiden Sportlern hervorruft.“ Nächsten Sonntag (17 Uhr/ZDF) startet die DFB-Elf in Moskau gegen Mexiko ins Turnier. Begleitet von Pfiffen?

„Er gefährdet sonst einen großen Titel“

Die ersten Experten fordern sogar schon, Gündogan und Özil nicht mehr aufzustellen. „Wenn die Mannschaft im ersten Spiel in Russland ausgepfiffen wird, dann muss Jogi reagieren und Özil rausnehmen. Denn er gefährdet sonst einen großen Titel“, sagte Ex-Nationalspieler Mario Basler am Sonntag im „Doppelpass“ bei Sport1. Und Christian Ziege, 1996 Europameister mit Deutschland, sagte in der gleichen Sendung, dass Löw im Moment „eigentlich keinen von beiden einsetzen kann, ohne den Erfolg bei der WM zu gefährden“.

Ilkay Gündogan selbst reichte den Fans der Nationalmannschaft die Hand. Während der Mittelfeldspieler am Freitagabend nach dem wohl schlimmsten Spiel seiner Karriere in den Katakomben der Leverkusener BayArena noch geschwiegen hatte, völlig in sich gekehrt wirkte und laut Mitspielern und Trainerstab „sehr geknickt“ war, twitterte er am Samstag: „Letztes Spiel vor der Weltmeisterschaft – und immer noch dankbar, für dieses Land zu spielen.“ Ein demütiges Statement, deeskalierend. Kein Öl mehr ins Feuer. Ob’s hilft?

Last game before the World Cup????⚽... and still grateful to play for this country ???????? // Letztes Spiel vor der Weltmeisterschaft ????⚽️... und immer noch dankbar, für dieses Land zu spielen ???????? #DieMannschaft #ZSMMN #BestNeverRest #RoadToWorldCup @DFB_Team pic.twitter.com/2YVUCdaPkP— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) 9. Juni 2018

„Dafür brauchen wir den Illy, dafür brauchen wir den Mesut“

In der Mannschaft bleibt es Thema und daher eine Belastung. Kapitän Manuel Neuer beklagte sich: „Diese Pfiffe schaden uns als Mannschaft.“ Und Mario Gomez, mit 32 Jahren neben Neuer der älteste im 23er-Kader, meinte: „Ich bitte die Leute, daran zu denken, dass wir Weltmeister werden wollen. Dafür brauchen wir den Illy, dafür brauchen wir den Mesut. Es sollte nicht versucht werden, das Ding weiter zu spalten, sondern versucht werden, da wieder eine Brücke zu bauen.“ Mats Hummels (29) fordert: „Man muss jetzt in den Dialog treten, auch so, dass wir Spieler für unsere Mannschaftskollegen einstehen, weil sie alles für uns geben.“

Am Ende könnte vielleicht sogar ein Ruck durch die Mannschaft gehen, der Teamspirit profitieren. Aber nur, wenn man sich zunächst des schweren Rucksacks entledigt.