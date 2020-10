DFB-Präsident Keller „unzufrieden“ mit Einjahresbilanz

Wie im gesamten Landkreis Reutlingen gilt ab sofort auch in der Gemeinde Zwiefalten für private Feiern die stärkere Begrenzung von 50 Teilnehmern in öffentlichen Räumen und von 25 Teilnehmern im privaten Räumen. Wie bereits berichtet, ist der Anlass dafür der Anstieg von Corona-Neuinfektionen, der kreisweit in sieben Tagen den kritischen Wert von 35 bestätigten Fällen pro 100 000 Einwohner überschritten hat.

Die Umsetzung dieser Verordnung obliegt den Gemeinden.