DFB-Frauen wieder mit Spielmacherin Marozsan gegen Portugal

Spielmacherin Dzsenifer Marozsan steht den deutschen Fußballerinnen im WM-Qualifikationsspiel in Faro gegen Portugal wieder zur Verfügung.

Die 29-Jährige vom US-Club OL Reign fehlte zuletzt beim 8:0 in Braunschweig gegen die Türkei ebenso wie Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt) wegen eines Infekts. „Es sind alle einsatzbereit“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor der Partie am Dienstag (19.00 Uhr/ZDF-Livestream).

Die DFB-Auswahl strebt im Estádio de São Luís von Faro den sechsten Sieg im sechsten Spiel auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland an. Bei einem Erfolg über Portugal kann das Team von Voss-Tecklenburg den härtesten Verfolger in der Gruppe H auf fünf Punkte distanzieren. „Die Spielerinnen sind in einer sehr, sehr guten Form. Wir werden diese Herausforderung voller Energie, voller Freude angehen“, sagte die 53-Jährige und ergänzte selbstbewusst: „Wir wissen auch, dass wir die bessere Mannschaft sind. Da lehne ich mich mal aus dem Fenster und falle da auch nicht raus.“

Für die deutsche Nationalmannschaft ist es der Jahresabschluss, das Rückspiel gegen Portugal findet am 9. April statt. Nur die Gruppenersten qualifizieren sich direkt für das Endturnier 2023. Die Zweiten spielen in Playoffs um zwei weitere Plätze.

Beim DFB gilt die Konzentration aber längst auch der Vorbereitung auf die Europameisterschaft im Juli in England. Bei einem Mini-Turnier vom 14. bis 24. Februar ebenfalls in England hat das DFB-Team mit dem EM-Gastgeber, Olympiasieger Kanada und Spanien, das auch EM-Gruppengegner ist, hochkarätige Gegner.

© dpa-infocom, dpa:211129-99-188888/2