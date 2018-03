DFB-Frauen peilen gegen Frankreich ersten Sieg 2018 an

Die deutschen Fußball-Frauen hoffen zum Abschluss des Vier-Länder-Turniers in den USA auf das erste Erfolgserlebnis im neuen Jahr.

Nach der 0:1-Niederlage gegen den Gastgeber und dem 2:2 gegen England steht die DFB-Auswahl am Mittwoch in Orlando gegen Frankreich unter Zugzwang, um bei der dritten und wohl letzten Teilnahme am SheBelieves Cup die Heimreise nicht erstmals ohne Sieg anzutreten.

Steffi Jones erwartet gegen die ebenfalls noch sieglosen Französinnen eine weitere Leistungssteigerung. „Wir wollen das, was wir gegen England gut gemacht haben, fortführen, aber die individuellen Fehler abstellen“, betonte die Bundestrainerin. Mit einem Erfolg will ihr Team Selbstvertrauen für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele im April gegen Tschechien und in Slowenien tanken.

Die französische Trainerin Corinne Diacre nutzt das Turnier, um mit Blick auf die Heim-Weltmeisterschaft 2019 die richtige Mischung im Kader zu finden. Nach dem 1:4 gegen England gelang mit dem 1:1 gegen die USA ein Achtungserfolg. „Frankreich hat sich jetzt vielleicht gefunden. Es wird ein hart umkämpftes Spiel“, sagte Mittelfeldspielerin Linda Dallmann, auch wenn die DFB-Auswahl im vergangenen November das letzte Duell klar mit 4:0 gewann.

Die Gesamtbilanz spricht für die deutsche Auswahl. In 17 Partien stehen zehn Siege, vier Unentschieden und drei Niederlagen zu Buche. Zuletzt ging das DFB-Team gegen Les Bleus vor exakt elf Jahren beim Algarve-Cup (0:1) als Verlierer vom Platz. Lena Goeßling vom VfL Wolfsburg steht gegen Frankreich vor ihrem 100. Länderspiel.

