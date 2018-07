DFB-Frauen für goldene EM-Mission gerüstet

Fecht-Kurs, Koch-Event und Foto-Shooting: Mit ungewöhnlichen Maßnahmen haben sich Deutschlands Fußball-Frauen auf ihre Gold-Mission bei der Europameisterschaft in Finnland eingestimmt.

„Witzig, lustig, spaßig“ - so charakterisierte Bundestrainerin Silvia Neid zum Abschluss des finalen Trainingslagers in Gravenbruch vor den Toren Frankfurts die Stimmung im Team, das bei der Endrunde vom 23. August bis 10. September den siebten kontinentalen Titel anstrebt. „Unser Ziel ist der EM-Sieg“, sagte Neid.

Am 14. August durften die 22 EM-Fahrerinnen - darunter noch 16 Weltmeisterinnen von 2007 - für einen Kurz-Urlaub nach Hause. Am 19. August begibt sich der DFB-Tross auf den Weg in den hohen Norden Europas. „Die Ruhephase ist sehr wichtig, denn die Vorbereitung war sehr hart. Die Spielerinnen sollen mental regenerieren. Sie haben mich in den letzten Monaten bestimmt mehrmals verflucht. Wir haben deshalb den Trainingsumfang zuletzt reduziert, damit wir ausgeruht in das Turnier starten können“, erklärte Neid.

Anders als vor den Olympischen Spielen hatte die Bundestrainerin dieses Mal ausreichend Zeit, die Mannschaft optimal auf den Saisonhöhepunkt einzustimmen. „In Peking waren die Spielerinnen gestresst, denn sie hatten keine richtige Sommerpause. Jetzt hatten wir mehr Zeit zwischen den einzelnen Lehrgängen. Die Vorbereitung war optimal, fast alle Spielerinnen sind fit“, sagte Neid. Lediglich Melanie Behringer (Fersenprobleme) und Simone Laudehr (Bänderzerrung) mussten zuletzt kürzertreten.

Trotz intensiver Arbeit blieb Raum für gemeinsame Unternehmungen abseits des Trainingsplatzes. In Tauberbischofsheim gingen die Spielerinnen am vergangenen Dienstag auf die Planche, wobei Bianca Schmidt die beste Klinge schlug. „Die Idee hinter diesem Abstecher war, Parallelen zwischen dem Fechten und dem Fußball herauszuarbeiten. Es geht zum einen darum, Präsenz zu zeigen. Das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Zu agieren statt zu reagieren. Zum anderen geht es darum, Kontinuität zu zeigen, nie aufzuhören, so lange das Geschehen nicht unterbrochen ist“, erläuterte Team-Psychologe Arno Schimpf den tieferen Sinn.

Beim anschließenden Koch-Abend in Würzburg bewiesen die DFB-Frauen ebenfalls ihr Talent. „Sie haben ein Drei-Gänge-Menü für die Betreuer zubereitet und sich dabei sehr gut angestellt. In ihren Schürzen sahen alle professionell aus“, berichtete Neid begeistert. Gute Laune herrschte auch bei einem Foto-Shooting in dieser Woche, bei dem neun Spielerinnen und die Bundestrainerin in vornehmer Garderobe locker und lässig vor deutschen Luxus-Autos posierten. Am 24. August will der sechsmalige Europameister im ersten Vorrundenspiel gegen Norwegen dann wieder auf dem Rasen eine gute Figur machen.