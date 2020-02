DFB erlaubt HSV kontrollierte Pyro-Show

Tosender Wind, der an den Rolläden rüttelte – so haben die meisten Menschen in der Region den nächtlichen Sturm erlebt. Etliche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei musste in der gefährlichen Wetterlage ausrücken und die Schäden beseitigen.

Der Schwerpunkt der Unwetter lag nach Angaben von Kreisbrandmeister Oliver Surbeck im südöstlichen Landkreis Ravensburg. Wangen, Amtzell und Bodnegg seien am stärksten betroffen gewesen. Glücklicherweise seien aber keine Personen zu Schaden gekommen.