DFB-Debüt für Torhüterin Berger beim Spiel in Irland

Torhüterin Ann-Katrin Berger wird beim abschließenden EM-Qualifikationsspiel in Irland ihr Debüt in der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft geben, teilte der DFB gut eine Stunde vor dem Anpfiff in Dublin mit.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte bereits zuvor erklärt, dass sie die 30-Jährige von den Chelsea Ladies erstmals einsetzen will.

Die DFB-Auswahl hat die Teilnahme an der Endrunde der Europameisterschaft 2022 in England bereits sicher. Die bisherigen sieben Qualifikationsspiele gewann das Team von Voss-Tecklenburg, das Torverhältnis lautet vor der Partie in Irland 43:0.

© dpa-infocom, dpa:201201-99-534208/2

