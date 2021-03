Dezimierte Lakers verlieren Topspiel gegen Phoenix

David Falk aus Blaubeuren ist eigentlich Gastronom. Der 28-Jährige hat nun aus der Not eine Tugend gemacht und eröffnet in Ehingen am Mittwoch sein zweites Corona-Testzentrum. Das erste hat der Unternehmer bereits in Ulm. Dort werden seit Januar zwischen zehn und 40 Tests gemacht pro Tag. In Ehingen können die zu testenden Personen im Auto sitzen bleiben.

Die Geschichte des 28-jährigen David Falk passt irgendwie in die Corona-Zeit. Denn vor rund zweieinhalb Jahren hat sich der junge Mann aus Blaubeuren seinen Traum erfüllt und sich ...