Deutschlands U20 bleibt auf Kurs Richtung Aufstieg

Bei der U20-Weltmeisterschaft Division I in der Füssener Eisarena läuft es auf ein Topduell um den Aufstieg zwischen Deutschland und Weißrussland hinaus. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) gewann am Mittwoch gegen Lettland auch das dritte Spiel. Am Donnerstag um 20 Uhr trifft Deutschland auf Weißrussland, am Samstag um 16.30 Uhr geht es zum Abschluss gegen Frankreich.

Auch einige lettische Fans waren in der Füssener Eisarena. Sie sorgten durchaus für Stimmung – und die Letten sahen zunächst auch mehr von ihrer Mannschaft. Auch bedingt durch eine Strafe gegen Tom Knobloch waren die Deutschen anfangs in der Defensive gefordert. Die Letten hatten in den bisherigen zwei WM-Spielen (1:3 gegen Frankreich, 4:1 gegen Österreich) mit einer unglaublich starken Überzahlquote aufwarten können. Jedes zweite Powerplay nutzte Lettland bis dato zu Toren. Doch Deutschlands Defensive um Goalie Hendrik Hane ließ keine gefährlichen Schüsse des Gegners zu.

Brunnhuber besorgt die Führung

Nach vorne tat sich die U20 des DEB schwer – in Überzahl schlug Deutschland aber in der 15. Minute. Die Scheibe sprang hinter dem lettischen Tor an die Bande und von dort zurück vors Tor. Tim Brunnhuber von den Ravensburg Towerstars war gedankenschnell und verwertete den Abpraller zum 1:0. Die Führung war für den Kopf extrem wichtig.

Den Ausschlag zum Sieg am Mittwoch gab die Effektivität der Deutschen im zweiten Drittel. Lettland vergab seine Großchancen – Viktors Jasunovs verpasste die Scheibe knapp am linken Pfosten, Daniel Berzins scheiterte an Goalie Hane und Gustavs Millers traf nach einem dicken Patzer der Deutschen nur den Pfosten. Viel besser nutzte die DEB-Auswahl ihre Chancen. zwar vergaben zunächst Marco Bassler und Brunnhuber den möglichen zweiten Treffer, doch mit einem super Treffer stellte Nicolas Appendino auf 2:0. Der Verteidiger zog von der linken Bande ab und der Puck rauschte rechts ins Tor (33.). Vier Minuten später erhöhte Bassler in Überzahl auf 3:0.

Im dritten Drittel brachte Deutschland den Sieg souverän über die Zeit. Spätestens mit dem 4:0 in Überzahl durch Dennis Lobach war das Spiel entschieden. Zwar gab es dann noch einige Nickligkeiten und zahlreiche Strafen sowie das 1:4 der Letten in Überzahl. In Gefahr geriet der deutsche Sieg aber nicht mehr.