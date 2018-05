Deutschlands nächster Gegner Norwegen unterliegt Letten

Auch Deutschlands nächster Gegner Norwegen hat sein Auftaktspiel bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark knapp verloren. Trotz einer 2:0-Führung unterlagen die Norweger am Samstag in Herning Lettland mit 2:3 (2:0, 0:1, 0:1) nach Verlängerung.

Stürmer Rudolf Balcers erzielte nach 24 Sekunden in der Overtime das entscheidende Tor. Norwegen hat damit ebenso wie die Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag einen Punkt. Das Team des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) hatte am Eröffnungstag gegen WM-Gastgeber Dänemark mit 2:3 nach Penaltyschießen den Kürzeren gezogen.

Südkorea kassierte in seinem ersten Spiel bei einer A-WM eine 1:8- (0:2, 1:3, 0:3)-Klatsche gegen Finnland. Den Finnen gelangen dabei sogar drei Tore in Unterzahl. Das erste A-WM-Tor für den mit Nordamerikanern verstärkten Olympia-Gastgeber erzielte Michael Swift.

In der anderen Vorrundengruppe in Kopenhagen gewann die Schweiz das Prestigeduell mit Österreich ebenfalls mit 3:2 (1:0, 1:1, 0:1) nach Verlängerung und feierte damit den ersten WM-Sieg gegen den Abstiegskandidaten seit 1993. Im zweiten Drittel musste der Österreicher Steven Strong nach einem Kniecheck mit einer Trage vom Eis gebracht werden. Der Schweizer Sven Andrighetto erhielt für sein Foul eine Spieldauerstrafe.

