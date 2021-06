Deutschland gegen Ungarn - Wer gewinnt? Tippen Sie mit

Durchatmen für Jogis Elf: Nach Gegnern wie Frankreich und Portugal tritt Deutschland im dritten Spiel der Gruppe F gegen Ungarn an. Die Daten geben dabei Grund zu Hoffnung. Die letzten drei Begegnungen mit Ungarn waren allesamt Freundschaftsspiele, von denen Deutschland die letzten zwei gewonnen hat. 2016 gewann Deutschland mit 2:0, 2010 sogar mit 3:0.

Dabei hat Ungarn in der Vergangenheit durchaus den ein oder anderen Erfolg gefeiert: Nachdem die Ungarn von 1950–1954 vier Jahre ungeschlagen war, war ausgerechnet Deutschland das Team, das diese Siegesserie mit dem „Wunder von Bern“, also dem WM-Finale 1954, beendete. Ob das ein gutes Omen ist? Tippen Sie mit.

Sie können das DFB-Team in unserem Tippspiel auf Schwäbische.de begleiten – und sich mit Tippern aus anderen Städten, Orten und Landkreisen der Region vergleichen. Unter allen Teilnehmern wird am Ende jeder Tippspiel-Runde ein Paket von 3 x 6 Flaschen Leibinger Bier in drei edlen Holz-6er-Trägern aus geölter Tanne verlost.

EM-Tippspiel: So funktioniert's

Wir eröffnen das regionale Tipp-Duell jeweils neu und vor jedem EM-Deutschlandspiel, spätestens am aktuellen Spieltag

Ziel des Spiels: Wir vergleichen die Landkreise untereinander , um am Ende den Landkreis-Champion zu ermitteln. Biberach, Ravensburg, Tuttlingen, Sigmaringen, die Ostalb, der Alb-Donau-Kreis, der Bodenseekreis oder Lindau – welcher Landkreis macht das Rennen? Wer sagt am genauesten die Ergebnisse der Deutschlandspiele voraus?

, um am Ende den Landkreis-Champion zu ermitteln. Biberach, Ravensburg, Tuttlingen, Sigmaringen, die Ostalb, der Alb-Donau-Kreis, der Bodenseekreis oder Lindau – welcher Landkreis macht das Rennen? Wer sagt am genauesten die Ergebnisse der Deutschlandspiele voraus? Immer am Nachmittag des Folgetags präsentieren wir eine Auswertung des Tippspiels auf Schwäbische.de und küren den jeweiligen Siegerlandkreis sowie die Orte, die die besten Prognosen geliefert haben - und verraten auch, wer besonders weit daneben lag.

des Tippspiels auf Schwäbische.de und küren den jeweiligen sowie die Orte, die die besten Prognosen geliefert haben - und verraten auch, wer besonders weit daneben lag. Sobald das letzte Deutschlandspiel der EM vorüber ist - je nach Turnierablauf - küren wir einen Gesamtsieger aus Orten und Regionen

Sie finden das jeweils aktuelle Tippspiel immer auf www.schwaebische.de/em21

Die Teilnahme am Tippspiel ist ohne Eingabe Ihrer Mailadresse möglich. Wer aber an der Verlosung teilnehmen will, muss optional Name und Mailadresse hinterlegen.

EM-Tippspiel, Runde 3: Deutschland - Ungarn (23.6., 21 Uhr)