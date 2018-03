Deutschland und Spanien spielen 1:1: Immer locker aus der Hüfte

Leichtigkeit kann man nicht lernen. Diese Lektion wurde den Zuschauern des 1:1 (1:1) der DFB-Elf gegen Spanien vor Augen geführt. „Ein tolles Spiel“, fasste Deutschlands Torwart Marc-André ter Stegen die Partie zusammen, in der Spanien vor allem zu Beginn klare Feldvorteile hatte. Doch Thomas Müller (35.) egalisierte durch einen Kunstschuss den frühen Rückstand durch Moreno Rodriguez nach wundervoller Vorarbeit von Andres Iniesta (6.).

Das richtige Pokerblatt zu spielen, hatte sich Bundestrainer Joachim Löw vor der Partie vorgenommen. Es sollte ein Härtetest werden, in dem er aber nicht Geheimnisse preisgeben wollte. Doch die Startelf schien schon recht nah dran an einer denkbaren Stammelf für die WM in Russland. Mit Sami Khedira als Kapitän, Toni Kroos in der Zentrale und Timo Werner als Spitze – so in etwa könnte es auch in wenigen Monaten aussehen, wenn es ernst wird.

Dennoch verschlief die DFB-Elf den Start gehörig, auch wenn oder gerade weil Löw gleich sieben Weltmeister in die Startelf befördert. Schwierigkeiten in der Abstimmung und ungewohnte Unsauberheiten prägten die ersten 30 Minuten. Erstauntes Raunen ging durch das Düsseldorfer Stadion, wenn sich etwa Verteidiger Jérôme Boateng unnötig in Schwierigkeiten brachte, Außenverteidiger Jonas Hector verschätzte oder der Bösinger Joshua Kimmich, der frisch gekürte Nationalspieler des Jahres 2017, sich vergebens nach einem unsauberen Pass strecke.

Zeitweise wie beim Rondo

Teilweise wirkte es zeitweise auf der anderen seite wie eine spaßige Trainingseinheit, wenn sich Spaniens Ballartisten das Leder am Strafraum zupassten und die Deutschen wie beim Trainingsspielchen „Rondo“ oder der hiesigen Kinderversion „Dummer-Hans“ in der Mitte den Ball jagen ließen. Tiki-Taka in Reinkultur, was auf Deutsch so viel bedeuten muss wie „wir streicheln den Ball in Perfektion“, war es dann auch, was nach sechs Minuten die Führung Spaniens brachte. Der ewigjunge Mittelfeldspieler Andrés Inistea, der schon vor zehn Jahren aussah wie 32, aber heute noch immer spielt, als sei er 23, passte locker aus der Hüfte und mit viel Gefühl im Fußgelenk auf Moreno Rodriguez, der kalt versenkte. Die Deutschen schienen sich dagegen ihren grünen Retro-Trikots anpassen zu wollen. Etwas steif in der Hüfte, blieb oft nur die Bewunderung des Gegners.

Da die DFB-Elf aber die DFB-Elf ist, schon seit Jahren auch richtig kicken kann und im Fußball nur Tore zählen, ging es mit einem 1:1 in die Pause. Das verdankte die Mannschaft Thomas Müller, der den Ball diesmal nicht irgendwie reinmüllerte, sondern mit Wucht aus dem Feld per Weitschuss im Winkel versenkte.

Gomez kam erst in der 84. Minute

Nach dem Seitenwechsel, Iniesta hatte sich in Altersteilzeit verabschiedet, blühte das DFB-Pflänzchen auch durch einige weitere Umstellungen der Spanier etwas auf. Der Weltmeister kam durch Draxler (46.), Ilkay Gündogan (55.), der für den verletzten Khedira übernahm, und Mats Hummels (65.) zu guten Möglichkeiten. „Spielfreude kann man den Spaniern niemals nehmen. Aber man kann ihnen das Leben ein bisschen schwer machen. Sie sind verwundbar. Am Anfang haben wir es nicht so gut gemacht, danach sind wir immer besser ins Spiel gefunden, es hätte auch 2:2 oder 3:3 ausgehen lönnen“, sagte Müller später. Tatsache: Auch die Spanier um den Jubilar Sergio Ramos, der sein 150. Länderspiel bestritt, ließ gegen nun mutig agierende Deutsche gute Gelegenheiten aus.

Dass der Bundestrainer mit Mario Gomez und Sandro Wagner noch einige offensive Alternativen auf der Bank hatte, wollte er an diesem Abend anscheinend erst in der 84. Minute preisgeben, als er VfB-Stümer Gomez aufs Feld schickte. Mit der Aussagekraft von Testspielen ist es ja immer so eine Sache. Dennoch könnte das Spiel doch einen guten Vorgeschmack auf die Herausforderungen gegeben haben, die in Russland warten. „Beide Mannschaften haben Luft nach oben, können auch noch mehr“, sagte Löw.