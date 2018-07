Deutschland spielt bei WM 2012 in Stockholm

Berlin (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft trägt bei der Weltmeisterschaft 2012 in Schweden und Finnland ihre Vorrundenspiele definitiv in Stockholm aus. Dies teilte der Weltverband IIHF drei Tage nach dem Ende der WM in der Slowakei mit.

Zuletzt hatte es Irritationen um die Einteilung der Vorrunden-Gruppen gegeben, nachdem der Weltverband angekündigt hatte, die Gruppen-Konstellation noch am WM-Schlusstag der WM in Bratislava bekannt zu geben. Die IIHF änderte nun ihren ursprünglichen Plan, die Top-4-Nationen Finnland und Russland respektive Schweden und Kanada in die gleiche Gruppe einzuteilen. Die beiden Gastgeberländer mussten die Plätze tauschen.

Damit ist klar, dass die deutsche Auswahl ihre Spiele nach dem neuen WM-Modus mit zwei statt vier Gruppen gegen Russland, Schweden, Tschechien, Norwegen, Lettland, Dänemark und Italien in Schwedens Hauptstadt austragen wird. In der Vorrunde spielt jeder gegen jeden, die vier besten Teams erreichen das Viertelfinale. Die Letzten beider Gruppen steig ab. Die Halbfinals, das Spiel um Rang 3 und das Finale finden in Helsinki statt. 2013, wenn erneut Finnland und Schweden die WM organisieren, ist Stockholm mit den Finalspielen an der Reihe.

Die Einteilung:

Gruppe A (Helsinki): Finnland (Platz 2 in der Weltrangliste), Kanada (4.), USA (6.), Schweiz (7.), Slowakei (10.), Weissrussland (11.), Frankreich (14.), Kasachstan (16.).

Gruppe B (in Stockholm): Russland (1.), Schweden (3.), Tschechien (5.), Deutschland (8.), Norwegen (9.), Lettland (12.), Dänemark (13.), Italien (17.).