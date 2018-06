Deutschland muss nach Frankreich-Sieg zittern

- Deutschland muss bei der Eishockey-WM in Tschechien wieder vor dem Abstieg zittern. Frankreich zog nach einem 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) gegen Österreich nach Punkten wieder mit Deutschland gleich. Die Treffer der Franzosen erzielten Damien Fleury (47. Minute) und Laurent Meunier (60.).

Frankreich hat nun wie Deutschland drei Zähler, steht in der Tabelle der Gruppe A aber noch hinter dem DEB-Team. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) hatte das direkte Duell mit 2:1 gewonnen. Hinter beiden Teams rangieren nach drei Spielen noch Österreich (2) und Lettland (0). Die Letten haben bislang aber nur gegen die Top-Nationen gespielt.

In der Gruppe B in Ostrau dürfte sich der Absteiger zwischen den Teams aus Slowenien, Dänemark und Norwegen entscheiden. Am Dienstag unterlag Slowenien trotz langer Führung mit 1:3 (1:0, 0:0: 0:3) gegen die Slowakei. Zuvor hatte Dänemark mit 1:5 (1:0, 0:3, 0:2) gegen Weißrussland verloren. Die Dänen liegen mit einem Zähler nach drei Spielen noch vor den punktlosen Slowenen und Norwegern. Der beiden Letzten jeder Gruppe steigen am Ende ab.