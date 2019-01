Deutschland im Halbfinale, aber Strobel-Drama überschattet die WM-Party

Sie rissen die Arme hoch, wussten nicht wohin mit ihrer Freude, aus den Lautsprechern dröhnte: „Oh, wie ist das schön“, die Fans schrieen, doch alles zurück, ein letzter kroatischer Freiwurf – in der letzten Sekunde. Erinnerungen an die Vorrunden-Partien gegen Russland und Frankreich wurden wach, doch der Wurf ging ins Hallen- Niemandsland. Die DHB-Spieler tanzten, feierten nach dem intensiven 22:21 (11:11)-Erfolg gegen Kroatien nicht nur ihren Erfolg, sondern auch den vorzeitigen Halbfinal-Einzug, der jedoch auch schwer erkauft war. „Wir haben uns das alle erträumt, dass es zu so einem Spiel kommt, wo sich sehr viel entscheidet“, hatte Christian Prokop zuvor gesagt. Dass er damit auch auf tragische Weise in der Causa Martin Strobel recht behalten sollte, darauf hätte der Bundestrainer an diesem ansonsten perfekten Abend wohl allerdings gerne verzichtet.

Denn war es ein Moment, der auf dem Weg zum Titel einiges verändern könnte. Es lief die neunte Minute, als Strobel, bisheriger Chefstratege und unumstrittener Ruhepol des DHB-Teams auf dem Feld, umknickte, auf den Boden sank und sich ans linke Knie griff. Die deutsche Bank stand geschlossen mit bangen Gesichtern vor ihnen Sitzen, als der 32-jährige Routinier der HBW Balingen-Weilstetten mit der Trage vom Feld befördert wurde und sich immer wieder resignierend mit der Hand über das Gesicht fuhr. Doch während die Halle den einzigen Zweitligaspieler der Mannschaft mit „Martin Strobel“-Sprechchören von der Platte geleitete, kam die erste Diagnose: Innenbandriss, zudem besteht beim Europameister von 2016 der Verdacht auf einen Kreuzbandriss. Alexander Haase zeigte die Marschrichtung an: Der Co-Trainer schlug sich immer wieder mit der rechten Faust gegen die Brust: Motto: Jungs, weiter. Jetzt erst recht!

Und das DHB-Team reagierte. Der gerade wieder genesene Steffen Weinhold warf sich in die kroatischen Verteidiger. Als Steffen Fäth wenig später eine 105-km/h-Kanone ins Tor donnerte, der immer mehr ins Turnier kommende Fabian Wiesich gleich sechsfach in die Trefferliste eintrug, war das Duell zwar weiter vom Kampf geprägt, doch dominierte nun unbändiger Wille das deutsche Spiel. Jede gelungene Offensivaktion wurde frenetisch gefeiert, genau wie jeder gelungene Defensiv-Block, und plötzlich funktionierte der Offensiv-Express, auch wenn Kapitän Uwe Gensheimer auffällig viele Treffer vergab.

Doch waren es zwei Faktoren, die lange Zeit alles kompensierten: Der einmal mehr dominierende Torhüter Andreas Wolff, der 34 Kilometer von seinem Geburtsort Euskirchen Paraden en masse präsentierte, und nicht zuletzt die Kölner Halle, die durch ihre Wucht nach vorn trieb.

Und die zum Kreis der Turnier-Favotien zählenden Kroaten? Stellten mit ihrer offensiven Abwehrarbeit die deutschen Angreifer lange Zeit vor Probleme, wirkten ohne ihren zuvor ebenfalls verletzungsbedingt aus dem Turnier ausgeschiedenen Spielmacher Luka Cindric aber häufig ideenlos. Und so reichte es in diesem Abnutzungskampf der Handball-Größen am Ende wirklich zum Happy End, auch wenn der Matchball für die deutschen Handballer überraschend gekommen war.

Dass alles schon vor dem dritten Hauptrundenspiel gegen Spanien (Mi., 20.30/ARD) für eine frühe WM-Party vorbereitet war, das Halbfinale bereits perfekt gemacht werden konnte, war einmal mehr den Brasilianern geschuldet. Diese hatten nach der Schützenhilfe in der Vorrunde auch in ihrer ersten Hauptrundenpartie tags zuvor mit dem Sieg gegen Kroatien nachgelegt und dem DHB-Team damit erst alles in die eigene Hand gaben. Sieben WM-Spiele, keine Niederlage und der sichere Halbfinaleinzug dann im heimischen Hamburg, das ist zu diesem Zeitpunkt bereits die Kirsche auf dem Sahneeisbecher des Minimal-Ziels gewesen – und das in einer Gruppe mit Frankreich, Spanien und Kroatien. „Das gibt uns den nötigen Rückenwind. Mit dem Druck des Kessels sind wir zu allem fähig“, betonte DHB-Vizepräsident Bob Hanning – und er sollte recht behalten.