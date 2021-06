Achtelfinale tippen: Wie geht der Prestige-Kracher Deutschland gegen England aus?

Die Vorrunde ist geschafft: Deutschland hat sich in der Gruppe F auf den zweiten Platz gerettet. Frankreich ist mit zwei Siegen und einem Unentschieden auf dem ersten Platz und zieht ebenfalls ins Achtelfinale ein. Und auch für Portugal gibt es noch eine Chance.

Im Achtelfinale wartet am kommenden Dienstag, 29. Juni, um 18 Uhr England auf die deutsche Elf. Gespielt wird im legendären, wenn auch vor Jahren modernisierten Wembley-Stadion.

Bei einer EM standen sich beide Nationen bislang erst zwei Mal gegenüber. 2000 in Belgien und den Niederlande besiegte England das DFB-Team in der Vorrunde mit 1:0

Vier Jahre zuvor, 1996 in England, scheiterten die "Three Lions" - in gewisser Weise traditionsgemäß - im Elfmeterschießen an Deutschland. Dadurch zog das DFB-Team unter Berti Vogts ins Finale gegen Tschechien ein und gewann durch das Golden Goal von Oliver Bierhoff mit 2:1 in der Verlängerung.

Ziel des Spiels: Wir vergleichen die Landkreise untereinander, um am Ende den Landkreis-Champion zu ermitteln. Biberach, Ravensburg, Tuttlingen, Sigmaringen, die Ostalb, der Alb-Donau-Kreis, der Bodenseekreis oder Lindau – welcher Landkreis macht das Rennen? Wer sagt am genauesten die Ergebnisse der Deutschlandspiele voraus?

Immer am Nachmittag des Folgetags präsentieren wir eine Auswertung des Tippspiels auf Schwäbische.de und küren den jeweiligen Siegerlandkreis sowie die Orte, die die besten Prognosen geliefert haben - und verraten auch, wer besonders weit daneben lag.

Sobald das letzte Deutschlandspiel der EM vorüber ist - je nach Turnierablauf - küren wir einen Gesamtsieger aus Orten und Regionen

