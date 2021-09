Deutschland bei Darts-Team-WM im Viertelfinale raus

Die deutschen Profis Max Hopp und Gabriel Clemens sind im Viertelfinale der Darts-Team-WM in Jena ausgeschieden.

Das Duo verlor am Sonntagnachmittag gegen die an Nummer Eins gesetzten Engländer mit den Top-10-Spielern James Wade und Dave Chisnall mit 0:2.

„The German Giant“ Clemens unterlag dem stark aufgelegten Wade im ersten Einzel mit 1:4, „The Maximiser“ Hopp musste sich gegen Chisnall gar mit 0:4 geschlagen geben. Im vergangenen Jahr waren Hopp und Clemens erst im Halbfinale am späteren Gewinner Wales gescheitert.

Beim World Cup of Darts treten die Spieler nicht einzeln, sondern in Zweierteams für ihr Heimatland an. 32 Nationen waren insgesamt in Jena dabei, das Turnier ist mit rund 400.000 Euro Preisgeld dotiert. Rekordsieger sind England und die Niederlande mit jeweils vier Titeln.

