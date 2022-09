Deutsches Team gewinnt erstes WM-Spiel gegen Kasachstan

Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in die Team-WM in China gestartet.

Dang Qiu (Borussia Düsseldorf), Benedikt Duda (TTC Schwalbe Bergneustadt) und Ricardo Walther (ASV Grünwettersbach) besiegten den Außenseiter Kasachstan im ersten Gruppenspiel in Chengdu mit 3:0.

Der Weltranglisten-36. Duda gewann dabei gegen den kasachischen Bundesliga-Profi Kirill Gerassimenko von Werder Bremen in 3:1 Sätzen. Nächster Gegner ist am Sonntag Indien. Die deutschen Frauen treffen am Samstag in ihrem ersten WM-Spiel ebenfalls auf Indien.

Das deutsche Männer-Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf verlor 2018 das WM-Finale gegen China und wurde danach 2019 und 2021 Europameister. Bei diesen Weltmeisterschaften fehlen jedoch die drei Topspieler Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska. Neue Nummer eins des Teams ist der Einzel-Europameister Dang Qiu.

