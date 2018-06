Deutsches Radteam NetApp-Endura nicht beim Giro

Von Frank Czilwa

Die Unsicherheit um die Zukunft von altem Stadtbahnhof und historischer Güterhalle hat ein unerwartetes Ende gefunden: In nichtöffentlicher Sitzung hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, die Gebäude an den Verein Lebenshaus e. V. zu verkaufen, der die Produktion und den Verkauf seines Wirtschaftsbetriebs, des Nudelhauses, in die Gebäude verlagern wird.

„Es ist eine Win-Win-Situation“, ist Ingrid Dapp, seit rund einem Jahr Vorsitzende des Lebenshaus e.