Deutsches Langlauf-Trio schafft Sprint-Quali

Krehl wurde im chinesischen Zhangjiakou Achte. Carl belegte Platz zehn, Fink landete auf Rang 21. Alle drei haben damit die Chance, sich über die Viertel- und Halbfinals für den Endlauf um die Medaillen zu qualifizieren.

Coletta Rydzek, die jüngere Schwester von Kombinierer-Olympiasieger Johannes Rydzek, kam nicht über Rang 37 hinaus und verpasste damit den Einzug in die nächste Runde.

Bei den Männern schied Janosch Brugger als einziger deutscher Läufer nach dem 38. Platz vorzeitig aus. Skiathlon-Olympiasieger Alexander Bolschunow von den Athleten des Russischen Olympischen Komitees ging zwei Tage nach seinem ersten Gold-Coup nicht an den Start. In der Qualifikation am schnellsten waren die Schwedin Jonna Sundling und der Franzose Lucas Chanavat.

Homepage der Olympischen Winterspiele 2022

Olympia-Zeitplan

Olympia-Nachrichten

Fis-Homepage

Fis-Informationen zum Langlauf

DSV-Informationen zum Langlauf

Weltcup-Gesamtstand

Männer-Quali

Frauen-Quali

© dpa-infocom, dpa:220208-99-26092/2

© dpa-infocom, dpa:220208-99-26092/2