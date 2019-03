Deutsches Islanders-Trio qualifiziert sich für Playoffs

Von Schwäbische Zeitung

Da wird was los sein am Sonntag, 31. März: Die Geschäfte haben von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in der Blaubeurer Straße wird einiges geboten. Im Blautal-Center etwa, sind Samson, Ernie & Bert, Krümelmonster und Elmo, die Figuren aus der Sesamstraße zu Besuch.

Ab 13 Uhr bieten die Stadt kostenlose Stadtrundfahrten mit dem Spatzenbähnle. Start ist jeweils zur vollen Stunde im Bereich der Lautengassen/Ecke Hirschstraße.