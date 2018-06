Deutsches Europacup-Finale am 20. und 25. Mai

Flensburg (dpa) - Die Finalspiele im Handball-Europacup der Pokalsieger zwischen dem VfL Gummersbach und der SG Flensburg-Handewitt finden am 20. und 25. Mai statt. Das teilten die Flensburger mit.

Das Hinspiel in der Gummersbacher Eugen-Haas-Halle wird um 19.00 Uhr angepfiffen. Das Rückspiel fünf Tage später in der Flensburger Campushalle beginnt um 18.45 Uhr. Titelverteidiger Gummersbach steht zum dritten Mal in Serie im Endspiel. Für die Flensburger ist es das neunte Europacup-Finale ihrer Geschichte. „Es wird ein Highlight“, sagte Flensburgs Geschäftsführer Holger Kaiser.