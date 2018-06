Deutsches Derby bleibt in Hamburg

Köln (dpa) - Das deutsche Galopp-Derby bleibt in Hamburg. Das gab der Dachverband des Turfs in einer offiziellen Stellungnahme bekannt.

Das Direktorium für Vollblutzucht und Rennen mit Sitz in Köln hatte das Rennen um das begehrte Blaue Band ausgeschrieben, war gewillt, das historisch in der Hansestadt angesiedelte Rennen an einen anderen Veranstalter zu vergeben. Die Rennbahn in München hatte sich in der Folge um die Derby-Austragung beworben. Innerhalb des deutschen Rennsports war es in den vergangenen Wochen zu erbitterten Diskussionen gekommen.

Direktoriums-Präsident Albrecht Woeste sagte am Donnerstag in einer offiziellen Stellungnahme: „Nach einer Vielzahl von Gesprächen anlässlich der Baden-Badener-Rennwoche haben die Mitglieder des Präsidiums den Eindruck gewonnen, dass viele Rennsportfreunde - trotz nicht optimaler Gegebenheiten in Hamburg-Horn - dem Hamburger Renn-Club das Vertrauen schenken möchten, anlässlich der Derby-Woche in 2013 die Wünsche und Anforderungen des Rennsports zu erfüllen.“

Das Präsidium respektiere diesen Wunsch und habe im Interesse des inneren Friedens auf seiner Sitzung beschlossen, die Ausschreibung nicht fortzusetzen und zu widerrufen, meinte Woeste weiter.

Der Vorstand des Hamburger Renn-Clubs hatte im Vorfeld zugesagt, alles zu tun, den Wünschen des Rennsportes nachzukommen und ein entsprechendes Konzept mit einer Finanzierungsgarantie vorzulegen. Schon Mitte August hatte der Veranstalter in der Hansestadt beim Landgericht Köln eine einstweilige Verfügung gegen die Neu-Ausschreibung des Derbys eingereicht. Diese ist nun hinfällig.