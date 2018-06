Deutsches Damen-Trio startet in Brisbane ins neue Jahr

Das deutsche Fed-Cup-Trio Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Sabine Lisicki startet beim WTA-Turnier in Brisbane in die neue Tennis-Saison.

Angeführt wird das von den Veranstaltern veröffentlichte Teilnehmerfeld von der Weltranglistenzweiten Maria Scharapowa aus Russland. Die mit einer Million Dollar dotierte Veranstaltung beginnt am 4. Januar 2015. In der Herren-Konkurrenz ist der Schweizer Roger Federer an Nummer eins gesetzt.

Für Mona Barthel und Julia Görges beginnt die neue Saison im neuseeländischen Auckland. Die Turniere dienen als Vorbereitung auf die Australian Open. Das erste Grand-Slam-Event im Jahr 2015 beginnt am 19. Januar in Melbourne.

Turnierhomepage Brisbane