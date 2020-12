Deutscher Trainer Tedesco in Russland beleidigt

Jahrelang hätte er Ärger mit dem Produkt gehabt. Und ausgerechnet jetzt, in der Krise, boomt das Geschäft mit den Spezial-Tiefkühlschränken der Firma Binder in Tuttlingen, erzählt Geschäftsführer Peter Binder. Weltweit bescheren die Freezer dem Unternehmen Aufträge. Denn so genannte mRNA-Impfstoffe müssen bei bis zu minus 80 Grad gekühlt werden – das leistet kein gewöhnliches Haushaltsgerät. Das mittelständische Unternehmen rückt damit weltweit in den Fokus.