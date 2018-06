Deutscher Gruppen-Gegner Schweden 1:0 gegen China

Helsingborg (dpa) - Die schwedische Fußball-Nationalmannschaft hat ein Länderspiel gegen China mit 1:0 (0:0) gewonnen. Den entscheidenden Treffer erzielte in Helsingborg Johan Elmander von Galatasaray Istanbul in der 47. Minute.

Die Skandinavier sind Gegner der deutschen Nationalmannschaft in der Qualifikation zur WM 2014 in Brasilien. Die Schweden bestreiten ihr erstes Spiel in der Gruppe C am Dienstag in Malmö gegen Kasachstan. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw trifft am 16. Oktober in Berlin auf die Mannschaft um Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic. Das Rückspiel in Schweden wird ein Jahr später angepfiffen.