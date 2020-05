Deutschen Handball-Frauen droht schwere Vorrundengruppe

Den deutschen Handballerinnen droht bei der Europameisterschaft im Dezember eine schwere Vorrundengruppe.

Das Team von Bundestrainer Henk Groener wurde vor der Auslosung der Gruppen am 18. Juni (11.00 Uhr) dem dritten von vier Lostöpfen zugeteilt, wie die Europäische Handballföderation (EHF) mitteilte. Damit könnte die DHB-Auswahl beispielsweise in eine Gruppe mit Weltmeister Niederlande und dem Olympia-Dritten Norwegen kommen. Die EM findet vom 3. bis 12. Dezember in Dänemark und Norwegen statt. Die Qualifikation für das Turnier war wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochen worden.

