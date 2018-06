Krefeld (dpa) - Deutschlands Wasserballer haben in der Weltliga in sechs Vorrundenspielen fünf Niederlagen kassiert. Gegen den WM-Zweiten Montenegro verlor das deutsche Team die abschließende Begegnung in Gruppe C mit 8:10 (1:1, 3:2, 2:5, 2:2).

Vor 400 Zuschauern in Uerdingen waren Julian Real (3) und der Esslinger Heiko Nossek in seinem 250. Länderspiel mit zwei Toren die besten Werfer. Deutschland konnte nur gegen die Slowakei gewinnen.