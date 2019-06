Deutsche Volleyballer verlieren erneut

In Teilen des Südwestens drohen am Freitagnachmittag schwere Regenfälle und Gewitter. Ab der Mittagszeit müsse vor allem in der Südhälfte des Landes mit Schauern und Gewittern gerechnet werden, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit.

„Es wird auf jeden Fall Gewitter hier in der Region geben“, bestätigt Roland Roth von der Wetterwarte Süd.

Problem: Wärmegewitter haben kurze Vorwarnzeit Wo genau die stärksten von ihnen niedergehen werden, könne man aber erst etwa eine halbe Stunde zuvor sagen.