Deutsche Volleyballer unterliegen Japan

Vor 30 Jahren ist Agostinho Comboio in Friedrichshafen von einem Neonazi umgebracht worden. Es ist eine Tat, die heute in der Häfler Bevölkerung kaum präsent ist. Der Tod des aus Angola stammenden Comboio jährte sich am 15. Juni zum 30. Mal. Aus diesem Anlass sind am Dienstag Vertreter des Bündnisses für Toleranz und Demokratie zusammengekommen, um des Opfers rassistischer Gewalt zu gedenken.

Was damals passiert ist Der tödliche Angriff geschieht an einem Samstag kurz vor Mitternacht im Jahr 1991.