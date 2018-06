Deutsche Volleyball-Frauen verpassen Olympia

Ankara (dpa) - Die deutschen Volleyball-Frauen sind beim Kampf um ein Olympia-Ticket gescheitert. Das Team von Bundestrainer Giovanni Guidetti schied beim Qualifikationsturnier in Ankara im Halbfinale durch ein 1:3 (22:25, 25:16, 14:25, 17:25) gegen Polen aus.

Da Russland im zweiten Halbfinal-Spiel gegen Gastgeber Türkei mit 1:3 (28:26, 24:26, 16:25, 21:25) verlor, gibt es für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes keine weitere Chance mehr, doch noch zu den Sommerspielen zu kommen. Nur bei einem russischen Turniersieg hätte Deutschland in zwei Wochen in Japan noch eine Qualifikations-Möglichkeit gehabt.

„Polen hat sehr gut gespielt, das steht außer Frage. Es tut mir sehr leid für unser Team, das seit vier Jahren den großen Traum hat, zu den Olympischen Spielen zu fahren. Dass wir jetzt ausgeschieden sind, macht mich sehr traurig“, sagte Spielführerin Margareta Kozuch nach der Niederlage gegen den Weltranglisten-14. Im Endspiel an diesem Sonntag spielen Polen und Gastgeber Türkei um das Olympia-Ticket, Russland bekommt in Japan eine zweite Chance.

Mit dem vorzeitigen Olympia-Aus setzte sich der Niedergang der deutschen Ballsport-Teams fort. Bislang haben sich nur beide Hockey-Mannschaften für London qualifiziert. Nach Fußballern, Basketballern und Handballern scheiterten vor einem Monat auch die Wasserballer. Die deutschen Volleyball-Männer haben kommende Woche in Sofia ihre Qualifikations-Chance. Sollte es in der bulgarischen Hauptstadt nicht klappen, gibt es in Berlin vom 8. bis 10. Juni eine letzte Möglichkeit.

Frauen-Bundestrainer Giovanni Guidetti erkannte die Leistung Polens an. „Wir hatten heute eine sehr gute Einstellung, waren mental wirklich bereit für dieses Halbfinale. Wir haben heute alles probiert, aber sind auf ein sehr starkes polnisches Team getroffen. Zu diesem Spiel gibt es nicht viel mehr zu sagen, Polen war in allen Elementen stärker“, sagte der Italiener.

„Die Vorbereitungsphase auf dieses so wichtige Turnier war für uns leider viel zu kurz. Wir haben die letzten Jahre immer einige Zeit in der Saison gebraucht, um unser höchstes Level zu erreichen. Vor diesem Turnier war das Team erst eine Woche vorher komplett. So haben wir hier leider nie das Level erreicht, was wir haben können“, bemängelte Guidetti.

Nach einem umkämpften ersten Satz und einer erfolgreichen Vorstellung der deutschen Volleyball-Damen im zweiten Durchgang verlor das Spiel vom dritten Satz an deutlich an Konstanz und Qualität. Vor 4000 Zuschauern in der Baskent-Sporthalle nutzten die Osteuropäerinnen dann ihren ersten Matchball im vierten Spielabschnitt.