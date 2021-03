Deutsche U21 erwartet Rumänien mit „Aggressivität und Wucht“

Kann Ellwangen das Tübinger Modell kopieren? Die Ellwanger SPD-Gemeinderatsfraktion macht sich jedenfalls für eine kombinierte Test- und Öffnungsstrategie in der Stadt stark. In einem offenen Brief an Oberbürgermeister Michael Dambacher regen die Sozialdemokraten einen runden Tisch an. Gemeinsam sollen die Stadtspitze und die Gruppen der Stadt nach Lösungen auf kommunaler Ebene suchen, um die Pandemie meistern zu können und auch Spielräume für Öffnungen der Kontaktbeschränkungen zu finden.